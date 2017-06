Freitags achtbiszehn - 90er Karaoke

Die 90er Party in der halle02 ist ja schon legendär! Und diesen Freitag setzen wir noch einen drauf: in unserem Format Freitags achtbiszehn findet dieses Mal vor der 90er Party die 90er Karaoke statt! Macht mit und zeigt uns euer Bühnentalent. Gebt die größten Hits von Britney Spears, Backstreet Boys undundund zum Besten. Jeder kennt die einschlägigen Tracks der 90er, sie bleiben einem im Gedächtnis, auch nach Jahren kann man sie immer noch auswendig und wundert sich wieso eigentlich. Back to the 90's - lass deine angestauten Emotions direkt in die Mikros fließen!