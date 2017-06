Freitags achtbiszehn: Listen up

Jedes Wochenende finden in unserem renovierten Club feinste Tanzveranstaltungen auf der legendären Funktion-One (Official) statt. Wieso eigentlich immer nur zum tanzen. Wir wollen mit euch einmal im Monat ein ausgewähltes Album im gemütlichen Kreis anhören, von der Musik mitreißen lassen und einfach genießen.BasicsFreitags acht bis zehn läuft nichts Gescheites im Fernsehen.Freitags acht bis zehn ist zu früh für jede Party. Freitags acht bis zehn ist selbst nach 'ner harten Woche viel zu früh für’s Bett.Bei uns kann man von acht bis zehn jeden Freitag immer wieder was Neues aus unserem Portfolio kennenlernen: neue Formate, neue Künstler und neue Menschen.Mit dem Hashtag #immeranders erwartet die Gäste eine stets andere Abendgestaltung, die kurzzeitig zuvor bekannt gegeben wird. Literatur, Poetry-Slam, Buchvorstellung, Comedy, Gameshowabend, Speed-Dating, Power Point Karaoke, Club Dining und vieles mehr kann hier passieren.