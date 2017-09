Am Morgen weckt Franz von Hahn den Bauernhof. Jonny Mauser und der dicke Waldemar helfen ihm dabei, denn richtige Freunde helfen einander. Dann geht’s los auf Spritztour. Auf ihrem Fahrrad radeln sie durch Mullewapp und jeder Tag bringt neue Abenteuer. Am Müllplatz geht’s auf Schatzsuche und am Dorfteich beschließen sie Seeräuber zu werden. Denn richtige Freunde beschließen immer alles zusammen.Helme Heine hat ein wunderbares und humorvolles Buch zum Thema „Freundschaft“ geschaffen, das in keinem Kinderzimmer fehlen darf. Man schließt die drei Freunde sofort ins Herz, und wünscht sich, man könnte mit ihnen über die Felder ziehen.

Für Kinder ab 4 Jahren

Spieldauer ca. 45 min

Figurentheater Phönix Schorndorf