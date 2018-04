Freundschaftszeichen - 25 Jahre Städtepartnerschaft - Finissage

Die Ausstellung wird am Samstag, den 05. Mai 2018 um 11:15 Uhr in der Galerie im Rathaus durch Herrn Oberbürgermeister Klaus Holaschke eröffnet. Hierzu sind alle Interessierten herzlich eingeladen.

Aus Anlass des Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Szigtevár und Eppingen, das am Eröffnungswochenende der Ausstellung mit mehreren Veranstaltungen gefeiert wird, zeigt die Galerie im Rathaus drei ganz unterschiedliche künstlerische Positionen: Comiczeichnungen von Gergely László, Tierfotografien von József Pinczehelyi und Skulpturen von Vanyur István, der in Eppingen durch seine Plastik am Szigetvár-Platz kein Unbekannter ist.

Die Ausstellung läuft bis 30. Juni 2018 und ist zu den regulären Öffnungszeiten der Galerie immer montags bis mittwochs von 8 bis 15 Uhr, donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr zu sehen.