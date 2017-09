Der Freitag, der 13. geht in die zweite Runde. Es wird euch wieder trashig-bad tastige Musik Um die Ohren geballert! Mit von der Party sind dieses mal die DJs Kippe, John Smith und Funny.

Für dieses mal gilt strikter DRESSCODE!!! Wer nicht in schrillem/schrägem/bescheuertem Outfit auftaucht, kommt nicht rein! Also holt eure gräßlichsten Sachen aus dem Mottenschrank und feiert, was das Zeug hält!