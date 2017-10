Friedemann Weise - Die Welt aus der Sicht von schräg hinten

The King Of Understatement - Kabarett

„Wenn nur einer das Theater mit einem Lächeln verlässt, hat sich der Abend für mich gelohnt“, und gerade wenn man sich fragt, seit wann Friedemann Weise so handzahm ist, geht der Satz weiter „… vorausgesetzt derjenige bin ich“. Der Kölner Comedian, Liedermacher und Satiriker zeigt uns in seinem zweiten Soloprogramm „die Welt aus der Sicht von schräg hinten“. Neben neuen komischen Liedern, skurrilen Onelinern, abstrusen Geschichten und erstklassigen Bilderwitzen bringt Friedemann Weise auch Texte aus seinem neuen Buch mit. Wer eine Mischung aus Helge Schneider und Olaf Schubert sucht und wer Olli Schulz und Rainald Grebe mag, wird Friedemann Weise lieben.Friedemann Weise wurde 1973 in Gummersbach geboren. Er veröffentlichte mehrere CDs und wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. 2016 erschien bei Ullstein sein Buch „Die Welt aus der Sicht von schräg hinten – Premiumquatsch“, in dem er auf intelligente Weise die Kunst des Aphorismus wiederbelebt. Seitdem ist er mit dem gleichnamigen Soloprogramm unterwegs.