Comedy und Musik

Antworten, die Sie nie gefragt hätten. Der Kölner Comedian, Liedermacher und Satiriker bringt in seinem zweiten Soloprogramm komische Lieder, abstruse Geschichten und erstklassige Bilderwitze mit. Dabei ist er sehr verbraucherorientiert. Wussten Sie schon, dass das Gefährliche an Wildwechselschildern ist, dass sich die Rehe darauf verlassen? Und haben Sie sich schon mal gefragt, ob in Gefängnissen auch Fluchtwegpläne hängen müssen??

www.friedemannweise.de