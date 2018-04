Frieder Klein Trio

"More To Changes To Come" hat seinen Ursprung sowohl in den dunklen Tiefen eines ehemaligen Bürokomplexes in Wangen als auch im Kopf des gebürtigen Stuttgarters Frieder Klein.

Seine Musik passte einwandfrei zur Klangfusion von E-Bass und Fender Rhodes und so entstand die Idee, diese Musik im Trio zu präsentieren. Die drei Musiker nutzen in ihrer interaktiven Spielweise die Flexibilität dieses kleinen Ensembles, um spannende improvisierte Momente zu schaffen.Die Kompositionen erhalten ihre Inspiration aus den verschiedensten Bereichen des Jazz und der neuen Musik. Sie bestechen durch ihre Ideen- und Klangfarbenvielfalt. Harmonisches Wissen, musikalisches Verständnis und ungebändigte Kreativität treffen hier zusammen.

Frieder Klein - Bass

Martin Sörös - Klavier/Rhodes

Michael Mischl - Schlagzeug

http://www.facebook.com/fried.er.33