Friedrich & Friends

Es verspricht ein rasanter und actionreicher Abend zu werden: Jeannette Friedrich als rassiges Bond-Girl und Dieter Scheithe als James Bond Himself laden sich in dieser neuen Konzertreihe jedes Mal einen anderen Superschurken (männlich/weiblich) mit der Lizenz zum Singen ein. Die Identität dieses Gastes bleibt bis zum Konzertbeginn unter strengster Geheimhaltung Ihrer Majestät. Schnallen Sie sich an und seien sie dabei bei einer außergewöhnlichen musikalischen Mission-garantiert geschüttelt und nicht gerührt.