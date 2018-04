Frisches Holzofenbrot selbst backen

Die alte Kunst des Brotbackens wird im historischen Backhaus in Flein neu belebt: Beim Brotbackkurs bereiten die Teilnehmer klassische Holzofenspezialitäten unter fachkundiger Anleitung zu. An den drei Samstagen 28. April, 5. Mai und 19. Mai 2018 findet das gemeinsame Backen jeweils von 9 bis 14 Uhr statt.

Es geht wohl nichts über frisches, duftendes Brot aus dem Holzofen – und so erfreute sich der Brotbackkurs des Heilbronner Verkehrsvereins viele Jahre großer Beliebtheit. Im vergangenen Jahr hat die Heilbronn Marketing GmbH das Angebot wieder ins Programm genommen. Bei drei Terminen in diesem Frühjahr erfahren Interessierte alles über die Tradition des Brotbackens: Sie schüren selbst den Holzofen im historischen Fleiner Backhaus an und bereiten in gemütlicher Runde klassisches Holzofenbrot, Seelen und Hefezopf zum Mitnehmen zu. Zum Abschluss werden einige der selbstgemachten Leckereien bei einem Viertele Wein gemeinsam verzehrt.

Der Kurs kostet 75 Euro pro Person und wird an den drei Samstagen 28. April, 5. und 19. Mai angeboten. Die Mindestteilnehmerzahl ist fünf, maximal können sieben Personen teilnehmen. Für Gruppen sind auch individuelle Termine vereinbar. Anmeldeschluss für den 28. April ist am 20. April, für den 5. Mai am 27. April und für den 19. Mai am 11. Mai 2018.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Tourist-Information in der Kaiserstraße 17 in Heilbronn unter Telefon 07131 56 22 70, per E-Mail unter info@heilbronn-marketing.de und online unter www.heilbronn-marketing.de.