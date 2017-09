Fräulein Wommy Wonder lädt ein zur bunten "Schnupper-Party". In ausgelassener Stimmung treffen verschiedene Künstler aufeinander und präsentieren einen bunten Abend, alles unter

fachkundiger Leitung und Moderation von Frl. Wommy Wonder, Süddeutschlands erfolgreichstem Exportartikel auf dem Gebiet "Kabarett & Travestie". Wommy wird sich im netten Plauderton mit dem Publikum unterhalten, Künstler präsentieren, die man kennt und liebt und neue Talente vorstellen. Gestandene Hasen treffen auf Newcomer, alle präsentieren eigene Einlagen und gemeinsame Sachen, so wird jeder Abend bunt und einzigartig. Zur "Schnupper-Party" in Leonberg treffen sich: Schwester Bärbel, die bissfeste 1-Euro-Fachpflegekraft auf Hartz-IV-Basis, Winfried Wagner (von "Laible & Frisch") präsentiert humorvolle schwäbische Szenen aus dem Alltag und Wolfgang Seljé schafft den Spagat, Lieder von Frank Sinatra und Co. im Original und in schwäbischen Varianten zu singen. Durchs Programm führt Frl. Wommy Wonder mit einer Mischung aus Kabarett und Travestie, angereichert durch Geschichten mit Tiefgang und Lieder mit Schmiss, zwischendurch putzt Kultraumpflegerin Elfriede Schäufele (bekannt vom SWR-Fasching) durch die Reihen ... Schwäbischer geht's kaum bei diesem Abend mit Lachmuskelkater-Garantie. Viel Spaß!