Kabarett, Travestie & Comedy - Seit mehr als 30 Jahren steht Frl. Wommy Wonder schon als Frau ihren Mann - und das in einem Genre, in dem andere nicht einen Sommer überstehen.

Kein Zweifel, ihr Mix aus Kabarett, Comedy, Chanson und Travestie abseits der ausgetretenen Pfade kommt an... und das soll im Jubiläumsjahr mit einem besonderen Programm gefeiert werden.

Sahneteilchen bringt nicht nur Highlights der vergangenen Jahre in aktualisierter Form, sondern auch viel Neues, Aktuelles und speziell Verfasstes... und das täglich neu zusammengestellt, keine Veranstaltung gleicht der anderen. Was dabei genau auf der Bühne passiert, bleibt bis zum Schluss ein Geheimnis, nur eines können wir garantieren: ob solo oder in Begleitung - es wird lustig, es wird ein Lachmuskelkater-Marathon fürs Zwerchfell und gute Unterhaltung für Herz und Hirn.

Mit am Start: Wolfgang Seljé mit Liedern von Sinatra & Co auf Schwäbisch.