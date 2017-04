Lachen in feuchter Umgebung: In der Froggy Night lädt Comedian und Zauberweltmeister Thomas Fröschle (alias TOPAS), seine Lieblingsstars und –helden ein und bringt auf Stuttgarts teichähnlichster Bühne einen prominenten Gast zum Reden, Staunen und Zaubern. Dazwischen zeigen Comedians, Kabarettisten und Artisten ihre besten Acts. Der Gastgeber selbst steuert Lieder und Stand-up-Comedy bei. An Fröschles Seite: der Journalist und Musiker Mathias Schwardt.

Das Erfrischende: Jede Froggy Night ist anders! Sind Sie sprungbereit?

Talkgast: Stefanie Anhalt

Acts: Faisal Kawusi, Archie Clapp, Nils Webering (Herr Niels)