Alle Fans von rosabunten Einhörnern müssen jetzt ganz stark sein – denn

diesmal wird’s bei „From Another Mind“ finster: Die mittlerweile

europaweit gefeierte FAM-Crew hat sich diesmal mit Amotik und Phase

Fatale zwei Acts eingeladen, bei denen man blumige Melodien vergeblich

sucht. Stattdessen gibt’s dunklen, rohen und Industrial-beeinflussten

Techno mit ordentlich Wumms! Come to the dark side..

Aus dem Underground für den Underground: „From Another Mind“ steht

für schnörkellosen und innovativen Techno – eine echte Wohltat in Zeiten

von EDM und einschläferndem Deeeeeeep House. Und das sehen offenbar

nicht nur wir so – denn die FAM-Crew ist für ihren rohen, kantigen Sound

mittlerweile in ganz Europa bekannt! Seit zwei Jahren sind die Jungs

regelmäßig in der Romy zu Gast, und bringen frische Talente sowie illustre

Szenegrößen in den Kessel. Alle haben dabei eines gemeinsam: Ihr Sound

ist alles andere als langweilig oder vorhersehbar. Denn bei „From Another

Mind“ wird gezeigt, was die elektronische Szene musikalisch alles zu

bieten hat. Kurzum: Hier werden neue Horizonte aufgezeigt, von

bassgeladenem House bis Elektronika mit Weitblick ist da alles vertreten!

Dazu riefen sie ihr gleichnamiges Label ins Leben, auf dem bisher vier

Platten erschienen: Drei von SHDW und Obscure Shape, auf der vierten

tummeln sich Remixes von Acts wie Dax J, Shlomo, James Ruskin,

Konstantin Sibold, Tale of Us und anderen. Alle vier Veröffentlichungen

erschienen stilecht auf Vinyl, und gingen weg wie warme Semmeln. Und

drum geht’s auch mit Vollgas weiter – diesmal mit Amotik und Phase

Fatale!

Infos über Amotik gibt’s nur spärlich – der Mann lässt lieber die Musik für

sich sprechen. Und das reicht eigentlich auch, denn seine Tracks sind so

vielschichtig, dass man allein darüber schon eine achtseitige Broschüre

füllen könnte. Auf seinem gleichnamigen Label veröffentlichte Amotik

2015 seine erste Platte, die sofort zum heißgesuchten Objekt der Begierde

wurde, sowohl für DJs als auch für Clubber. Sein Sound ist atmosphärisch,

roh, in your face, aber gleichzeitig auch hypnotisch und ab und zu sogar

leicht verträumt. Über allen Tracks schwebt eine düstere Stimmung, die in

Kombination mit den vorwärts marschierenden Beats eine ziemlich

einmalige Kombination ergeben. Bis jetzt hat Amotik sechs EPs

rausgefeuert – kein Wunder also, dass ihn das Groove Magazin zu einem

der Hoffnungsträger 2017 erklärt hat!

Phase Fatale hingegen ist das Technoprojekt des aus New York

stammenden Wahlberliners Hayden Payne. Der spielte früher in mehreren

Postpunk-Bands, bevor er sich der elektronischen Musik zuwandte. Die

Band-Vergangenheit war aber nicht umsonst, denn der Gute hat einfach

die musikalischen Einflüsse aus Postpunk und allem drum herum

mitgenommen, und lässt sie nun in seine Musik einfließen. Heraus kommt

dunkler, roher und Industrial-angehauchter Techno mit unerbittlichen

Beats, kühlen Synthesizer-Riffs und düsteren Stimmungsbildern. Das

Ganze erinnert an Musik für einen Endzeit-Thriller – nur, dass man darauf

ganz vorzüglich feiern kann! Einen Vorgeschmack auf seinen Sound gab

Phase Fatale 2014, zuletzt erschien seine Platte „Anubis“ auf „Unterton“,

dem Sublabel des Berghain-Labels „Ostgut Ton“. Wir empfehlen: Am

besten einfach mal in die Klangwelten der beiden DJs eintauchen – so

schön war düster nämlich noch nie!