Zeit für etwas Neues. Zeit für „From Another Mind“ – die Partyreihe, der Clubber mit Weitblick vertrauen. Denn hier wird seit über drei Jahren keine Stangenware serviert, sondern innovative und kantig-rohe Techno-Kunst. Diesmal hat sich die mittlerweile selbst europaweit bekannte FAM-Crew mit Tensal Verstärkung aus Spanien eingeladen, der gerade dabei ist, Underground Techno neu zu definieren!

„From Another Mind“ ist mehr als nur eine Partyreihe, sie ist eine echte Erfolgsgeschichte! Vor über drei Jahren taten sich drei Jungs zusammen, die eine Plattform für vielschichtige und experimentierfreudige elektronische Tanzmusik bieten wollten. Der Ort des Geschehens war schnell gefunden – die Romy, natürlich! Schnelllebige Trends? Sucht man bei „From Another Mind“ vergebens, denn die Jungs denken weiter. Zeitgeistig meets zeitlos, Zukunft meets Tradition. Und das Konzept ging ratzfatz auf – der Bedarf an rohem Techno, düsterem House und visionärer Elektronika war offensichtlich höher als gedacht. Seit der ersten Nacht lädt sich die „FAM“-Crew Gast-DJs aus aller Welt ein, die das Konzept von „From Another Mind“ auf ihre Weise interpretieren – darunter Dax J, Boston 168, Regis, Phase Fatale, Regal, Nihad Tule, Monoloc, Cleric, Randomer, Kobosil und Etapp Kyle (das war übrigens nur eine kleine Auswahl…!). Kein Wunder, dass sich das, was die Jungs da so jeden Monat in der Romy trieben, schnell herumsprach. Die Anhängerschaft wächst auch aktuell stetig weiter, und mittlerweile sind die Jungs in ganz Europa gefragt. Sie regelmäßig in den wichtigsten Clubs des Kontinents auf – und das beileibe nicht nur als Warm Up-DJs, sondern immer öfter auch als Main Act. Im Spätherbst spielen sie sogar auf der polnischen Ausgabe des Traditions-Raves MAYDAY. Außerdem haben sie ihr eigenes Label am Start, und die darauf veröffentlichten Schallplatten (strictly Vinyl!) finden sich in jeder gut sortierten Plattenkiste von internationalen DJs wieder. Sven Väth zum Beispiel!

Derweil geht’s in ihrer Homebase, der Romy, munter weiter. Und auch diesmal haben sich die Jungs ein heißes Eisen aus der internationalen Elektronik-Welt eingeladen: Héctor Sandoval, der unter seinem neuen Pseudonym Tensal momentan Underground Techno neu definiert. Der Gute ist seit rund 20 Jahren im Business und hat schon über 100 Tonträger veröffentlicht – unter anderem als Mitglied des erfolgreichen Duos Exium. 2014 rief er mit Tensal sein neues Projekt ins Leben. Tensal steht dabei nicht nur für den Namen des Acts, sondern auch für das gleichnamige Label. In seiner Musik verbindet er modernste Einflüsse mit Synthie-Sounds, die der klassischen Techno-Schule entspringen. Die Mischung aus Innovation und Tradition ergibt den neuartigen Tensal-Klang, von dem gerade niemand so wirklich genug bekommen kann. Schon gar nicht bekannte DJs von Rang und Namen, die seine Platten fest in ihre Sets integrieren. In seinen Sets fügt Tensal sämtliche Facetten von Techno zusammen, und schickt die Meute auf der Tanzfläche damit auf eine Reise durch verschiedene Genres. Als Produzent verwandelt er seine vielen innovativen Ideen unermüdlich in knackige Tracks – alle zwei Monate eine neue EP gehört bei Tensal zum guten Ton. Der Output erscheint dabei nicht nur auf seinem eigenen Label, sondern auch auf „Modular“, „Soma“ oder „Kynant“. Wer sich von seiner breitgefächerten Musik überzeugen möchte, dem legen wir sein 2015er-Album „Transmisiones Atlanticas“ wärmstens ans Herz. Oder ans Ohr, noch besser. Also – schnallt Euch an: „From Another Mind“ is in the Romy-House!