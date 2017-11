From Another Mind

Open your minds and open your ears – es steht wieder „From Another Mind“ auf dem Programm, die Vollbedienung in Sachen grundechtem Techno ohne Gedöns. Die europaweit gefeierte FAM-Crew hat diesmal den schwedischen Techno-Fachmann Pär Grindvic in Petto. Der sollte eigentlich schon im Juli in der Romy spielen, doch der Flug wurde annulliert. Aber: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – und so gibt’s ihn halt diesmal als Weihnachtsgeschenk! Auch gut!

Ihr dachtet, ihr habt schon alle Weihnachtgeschenke eingesackt? Dann macht Euch auf einen Nachschlag gefasst – denn am ersten Weihnachtsfeiertag geht’s mit Präsenten direkt weiter. Und die klingen verdammt gut: Denn einmal ist „From Another Mind“ wieder am Start, bei der Euch die FAM-DJ-Crew wie immer mit vielseitigem und vielschichtigem Techno versorgen wird, und dann ist da noch Pär Grindvic als Main Act, der sich mit emotionaler, roher, ungeschliffener Beat-Kost bestens auskennt. Der schwedische DJ, Produzent und Labelmacher sollte zwar schon im Juli bei „From Another Mind“ ran, doch sein Flug wurde gestrichen. Ts! Manchmal steckste halt nicht drin. Die FAM-Jungs wollten Euch Pär Grindvic jedoch nicht vorenthalten, und haben Ihn einfach noch mal eingeladen. Und diesmal sollte es mit dem Flug auch klappen! Und wenn wir das Ding selbst fliegen!

Pär Grindvics Ziel ist es, zeitlose elektronische Musik zu produzieren, aufzulegen und zu unter die Leute zu bringen. Und das klappt verdammt gut. Er gilt als zentrale Figur der schwedischen Elektronik-Szene, die er seit den 1990ern kräftig mitgestaltet. 2002 startete er sein Label „Stockholm LTD“, das als Plattform für schwedische Artists und natürlich seine eigenen Tracks startete. Mittlerweile besitzt die kleine, feine Plattenfirma einen international exzellenten Ruf, und somit hat sich der Artist-Kreis international vergrößert. Dementsprechend gefragt ist Pär, und beglückt den gesamten Erdball mit seinen energiereichen, vielseitigen Sets. Außerdem reißen sich auch renommierte Labels wie „Spectral Sound“, „Drumcode“ und „Dystopian“ um seine heißen Musikstücke. Wer seinen einmaligen Sound mal auschecken möchte, sollte in sein 2016er-Album „Isle of Red“ reinhören. Oder – viel besser – sich das Ganze in der Romy reintun!

Die „From Another Mind“-Truppe steht natürlich auch diesmal wieder vereint mit an den Decks. Die Jungs haben nicht nur in Stuttgart eine riesige Anhängerschaft, sondern in ganz Europa – denn sie legen mittlerweile regelmäßig in den wichtigsten Clubs des Kontinents auf – und das beileibe nicht nur als Warm Up-DJs, sondern immer öfter auch als Main Act, oder reihen sich bei Festivals und Raves wie etwa der polnischen MAYDAY zwischen Namen wie Sven Väth und Klaudia Gawlas ein. 2017 war für sie ein extrem erfolgreiches Jahr – und 2018 verspricht schon jetzt, noch erfolgreicher zu werden! Romy is proud!