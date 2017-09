Alles klar, Beats, Beats, Beats. Kommt herein, Beats-Liebhaber. Hier bei uns, nicht zu verwechseln mit dem Titty Twister, werden Beats anstatt Pussys geteilt. Heute wird die Nacht erneut zum Tag verwandelt, das Angebot gilt, für den regulären Preis erhaltet ihr hier das doppelte an Beats bei gleichbleibender Qualität. Während die meisten sich vom Halloween-Fever inspirieren lassen, haben wir einfach die gute alte Mediathek durchgezapped und uns für den heutigen Abend einen Kultfi lm als Anlass herangezogen. Wenn der Duft von Tarantinos Vampir-Bar über den Kessel hereinzieht, ist es Zeit, die Türen zu verschließen und sich gesammelt in die Schräglage zu begeben. An diesem Abend verführen die Treppen der Hirschstraße dich in eine andere Welt... Reiseführer heut Abend und für euch an den Reglern, Leipzigs Most Wanted Josi Miller und Stuttgarts Traplord DJ RL. Die junge Dame hat bereits mehr als 10 Jahre Erfahrung in sämtlichen Clubs von Stuttgart über Berlin nach Hamburg gesammelt und mit im Gepäck. Auch RL vom Kollektiv Bass Kartell und Prokurist bei Pitchy & Scratchy konnte auf diversen Stages performen und hat sich somit einen Namen außerhalb der Kesselgrenzen verschafft. An diesem Abend gibt es den nicestens Sound auf die Ohren – from Beats ’til Dawn eben. – Verkleidung normalerweise in der Schräglage nicht erlaubt, heute gibt es eine Ausnahme. Wer will, der darf! –