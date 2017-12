× Erweitern http://www.frontm3n.de/ frontm3n

Bereits in den 90igern, vor 21 Jahren, lernten sich die 3 Ausnahmemusiker bei ihrer ersten Zusammenarbeit als Sänger der Band von Sir Cliff Richard kennen, bevor jeder einzelne eine bemerkenswerte Karriere startete.

Als Lead-Sänger ihrer jetzigen Bands, den Hollies (Peter Howarth), 10cc (Mick Wilson) oder von The Sweet (Pete Lincoln) sind sie immer noch auf der ganzen Welt unterwegs. Sie arbeiteten mit vielen Topnamen der Musikbranche zusammen und stehen nun nach 21 Jahren wieder gemeinsam für besondere Konzerte auf der Bühne. FRONTM3N präsentieren Songs die jeder kennt und jeder liebt. Jeder Song mit seiner eigenen Geschichte aus der musikalischen Reise der drei Musiker. 3 Stimmen - 3 Gitarren – sonst nichts. Ein Hautnah-Erlebnis und Unplugged-Konzerterlebnis der Extraklasse ! Fans können sich zum Beispiel auf Songs wie „Love is Like Oxygen“, „Fox on the run“ oder „Ballroom Blitz“ von Sweet, „Devils Woman“ oder „Carrie“ von Cliff Richard, „I’m Not In Love“ und „Dreadlock Holiday“ von 10cc sowie „He Ain’t Heavy, He’s My Brother“, „The Air That I Breathe“ von den Hollies, Roy Orbinson’s „Pretty Woman“, „You Got It and I Drove All Night“, Sailor’s „Glass Of Champagne“ und „Girls, Girls, Girls“ sowie natürlich auch auf eigene Songs und vieles mehr der einzelnen Frontm3n freuen...

Peter Howarth – The Hollies Mick Wilson – 10cc Pete Lincoln – The Sweet