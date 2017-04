Viele Marktbeschicker präsentieren wieder ein großes und vielfältiges Angebot in der Utta-Eberstein-Straße, beginnend am Gasthaus „Waldhorn“ bis zur Einmündung in die Albrecht-Wirt-Straße sowie auf dem Marktplatz.

Für das leibliche Wohl der Besucher sorgt der ADAC-Ortsclub Ergenzingen auf dem Marktplatz und die örtliche Gastronomie.