Was gibt es schöneres, als sonntags mit einem beschwingten Konzert die Zeit bis zum Mittagessen zu verbringen. Am Sonntag, 18. Februar lädt der Musikverein Eichelberg zu einem eintrittsfreien Frühkonzert um 10.30 Uhr ins Kurhaus ein. Der Musikverein, welcher im Jahr 2017 sein 90-jähriges Bestehen feierte, ist ein aufstrebender Verein und bietet für viele Veranstaltungen die passende Musik. Das musikalische Repertoire ist in erster Linie auf die traditionell böhmisch-mährische Blasmusik abgestimmt, garniert mit alpenländischem Akzent. Ein großer Teil der Darbietungen wird vom „vereinseigenen“ gut abgestimmten Duo gesungen. So treffen die Musiker sowohl bei Unterhaltungsabenden, kulturellen Veranstaltungen, konzertanten Auftritten als auch im Festzelt stets den richtigen Ton. Claudia Walter übernahm 2015 als Dirigentin die neue Leitung des Vereines und versteht es seither, die Musikerinnen und Musiker zu begeistern und zu motivieren. Durch die Vielseitigkeit des Repertoires dürfen sich die Zuhörer auf ein abwechslungs- und ideenreiches Unterhaltungsprogramm freuen. Mehr Informationen über den Verein gibt es im Internet unter www.musikverein-eichelberg.de.