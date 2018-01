Insekten, ganz besonders Bienen, haben die wichtige Aufgabe, die Natur in all ihren wunderbaren Facetten zu erhalten. Das Insektenhotel soll den fleißigen Helfern eine Heimat bieten und trägt so zuderen Überleben bei.In der Frühlings-KreativWerkstatt gestalten Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren ihr eigenes Insektenhotel, das sie selbstverständlich mit nach Hause nehmen dürfen. Unter fachkundiger Anleitung können die Kids ihrer Kreativität freien Lauf lassen: das Insektenhotel konstruieren, mit den unterschiedlichsten Materialien füllen und bunt bemalen.