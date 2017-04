Mit einem „Frühlingskonzert“ am Sonntag, 7. Mai, 18.00 Uhr in der Kirche St. Valentin in Limbach stimmen die in München lebende Blockflötistin Isolde Notz-Köhler und der im Odenwald bei Beerfelden beheimatete Komponist Ronald J. Autenrieth (Klavier/Orgel) musikalisch auf die warme Jahreszeit ein.

Die Kirche St. Valentin lohnt einen Ausflug. Sie war 2003 niedergebrannt und wurde auf höchst ansprechende Weise wieder aufgebaut.

Isolde Notz-Köhler veranstaltet Blockflötenkurse und Workshops, auch für die Münchner VHS, und unterrichtet an einer privaten Musikschule. Ronald J. Autenrieth hat Blockflötenwerke in Europa und den USA verlegt, die nicht nur an Musikschulen oder bei dem Wettbewerb „Jugend Musiziert“ gerne gespielt werden, sein „Concerto“ für Sopranblockflöte und Orchester wurde in Rio de Janeiro / Brasilien uraufgeführt. Am 7. Mai begleitet er den Orchesterpart am Klavier.

Beide Musiker spielen auch solistisch. Frau Notz-Köhler wird Bekanntes aus der Feder des Barockmeisters Van Eyck zu Gehör bringen, aber auch Stücke für Blockflöte solo von Autenrieth. Dieser interpretiert an der Orgel Musik von César Franck und Jules Massenet.

Gemeinsam spielt das Duo einige Sätze aus „Il Pastor Fide“ von Chédeville, früher Vivaldi zugeschrieben, außerdem den „Frühling“ aus Autenrieths Zyklus „Haiku“ für Tenorblockflöte und Klavier, Sätze aus den „Joyfull Thoughts“, „Freudigen Gedanken“ also, sowie das populäre „Concerto“, welches ein wenig klingt, als hätte es Vivaldi in Brasilien komponiert.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, Spenden kommen der gastgebenden Kirchengemeinde zugute.