Bei einer Naturerlebnisführung am 5. Mai in Brackenheim-Neipperg (Landkreis Heilbronn) lernen Interessierte schmackhafte und gesunde Wildkräuter kennen. Kräuterpädagogin Bärbel Manthey zeigt, was aus den Pflanzen hergestellt wird und wie die wilden Köstlichkeiten zu genießen sind. 14–16 Uhr