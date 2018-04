Frühlingsmissionsfest der DMG

Ein großes Segelschiff, das sein Ziel am Horizont erreichen will, muss auf Kurs bleiben! Das hat sich auch das christliche Missions- und Hilfswerk DMG-interpersonal auf die Fahnen geschrieben: Die evangelische Mission lädt am 6. Mai ab 10 Uhr Jung und Alt unter dem Motto „Auf Kurs bleiben!“ herzlich zu ihrem Frühlingsmissionsfest in ihre Zentrale auf dem Buchenauerhof ein.

Die DMG hilft mit 350 Mitarbeitern rund um den Globus tausenden Menschen durch vielfältige soziale und kirchliche Projekte. Ab Mai 2018 hat sie neue Direktoren: Pfarrer Günther Beck und Andrew Howes. Beiden ist wichtig, dass sie den Kurs ihres Vorgängers Detlef Blöcher in den wesentlichen Punkten beibehalten und ihre Organisation in eine gute Zukunft steuern. Welche Richtung das im Detail wird, geistlich wie praktisch, darum geht es beim Frühlingsmissionsfest. Die Teilnehmer erwartet ein Festgottesdienst mit ansprechender Lobpreismusik aus der Schweiz und Steelpanklängen aus der Karibik. Parallel gibt es ein Kindermissionsfest und ein spannendes Teenagerprogramm.

Podiumsdiskussion mit OB Albrecht und MDL Dr. Schütte

Im Gottesdienst um 10 Uhr predigt der brasilianische Jurist, Theologe und DMG-Mitarbeiter Thomaz Litz. Sein Thema ist, dass die Sinsheimer Mission sich nicht in theologisches Flachwasser begibt, sondern ihre Arbeit weiter klar am Fixstern der Bibel orientiert. In einer Podiumsdiskussion mit regionalen Vertretern aus der Politik geht es darum, wie sich die DMG in die Gesellschaft Nordbadens einbringt. Mit dabei sind unter anderem Dr. Albrecht Schütte, Mitglied des Landtages von Baden Württemberg, und Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Den „biblischen Kompass“ packt der neue Direktor Pfarrer Günther Beck aus, sein Thema am Nachmittag lautet: „Jesus, wo Not ist!“ Wie die DMG künftig umfassend Menschen in Not hilft, verbunden mit der Hoffnungsbotschaft von Jesus Christus.

Interessant beim Frühlingsmissionsfest ist die Möglichkeit zur Begegnung mit Missionaren, die aus Projekten in Italien, Thailand, Mosambik, Japan und Madagaskar berichten. Zum Beispiel Siegfried und Dorothee Reuter, deren Team sich in Peru um 1.500 unterernährte Kinder kümmert. Neue Missionare stellen sich vor, die in Südafrika, Spanien, Guinea und nicht zuletzt Deutschland mit einsteigen: einer wird Seemannspastor in Bremerhaven! Zum Frühlingsmissionsfest ist die ganze Familie herzlich eingeladen; für Essen, Eis, Kaffee und Kuchen ist bestens gesorgt. Die DMG lädt gerne neue Nachbarn aus anderen Ländern mit ein: das Frühlingsmissionsfest wird in Englisch und Arabisch übersetzt.

Programm:

10.00 Uhr: Festgottesdienst

Mit Thomaz Litz zum Thema „Fischen, wo es tief ist“

13.00–13.45 Uhr:

Lebenskurve – aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen

Seminar mit Simon Bohn, Personalleiter Amerika

14.00 Uhr: Forum

Thema: „Jesus, wo Not ist“

Podiumsdiskussion: Auf Kurs bleiben – politisch, wirtschaftlich, geistlich

Biblischer Kompass: Pfr. Günther Beck

Parallel:

Kindermissionsfest und Teentreff