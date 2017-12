Frankreich 2017

102 Minuten | FSK offen

Frühstück & Film: Frühstücksbüffet am 21.01. ab 10:30 Uhr im LUX mit Filmbeginn um 12:30 Uhr | Kombiticket „Frühstück, bereitgestellter Kaffee oder Tee und Filmeintritt“ nur im Vorverkauf ab dem 24.11 erhältlich

Komödienstar Kad Merad (WILLKOMMEN BEI DEN SCH'TIS) beherrscht definitv auch die leisen, nuancierten Töne, wie er in diesem berührenden Plädoyer für die integrative Kraft der Musik eindrucksvoll unter Beweis stellt. Ein modernes, optimistisches, warmherziges Großstadtmärchen!

In einer Zeit ohne Konzertengagements übernimmt der Berufsmusiker Simon eine Gruppe etwa 13 bis 15 Jahre alter Schüler unterschiedlichster Herkunft, die sich offenbar fürs Geigenspiel entschieden haben, weil es als Alternative zum Sportunterricht angeboten wurde. In einem Probenraum mit schadhafter Elektrik versucht sich Simon, unterstützt vom Klassenlehrer Farid, mit den schwierigen Kids zusammenzuraufen. In dem Außenseiter Arnold, der spät zur Gruppe hinzustößt, entdeckt Simon sogar ein veritables Talent. Wie er jedoch den großen Traum der Klasse von einem Auftritt in der Pariser Philharmonie verwirklichen soll, ist ihm ein Rätsel. Vor allem nach einem Probespiel, das einem Desaster gleicht. Als dann auch noch der Probenraum ausbrennt und Simon ein neuer, lukrativer Auftritt winkt, heißt es sich zu entscheiden.