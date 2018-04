Frühstückstreffen für Frauen

Sich einfach mal verwöhnen lassen, Zeit haben für sich und für Andere, dem Alltagstrubel den Rücken kehren, sich auf das Wesentliche besinnen, sich zurücklehnen und sich dennoch innerlich auf den Weg machen. Eine Oase, um neue Impulse für den Alltag zu bekommen.

Wir laden Sie ganz herzlich ein, beim Frühstücks-Treffen für Frauen dabei zu sein. Zwei Mal jährlich bieten wir Samstagvormittags in der schönen Stadthalle Balingen von 8.45 Uhr bis 11.00 Uhr ein Treffen für Frauen an. Wenn Sie sich gerne mit interessanten Lebensthemen befassen, ein herrliches Frühstück in festlichem Ambiente genießen möchten und Freude an Musik haben, dann sind Sie bei uns genau richtig.

Eine wertvolle Zeit für Frauen