Frustration (Post Punk, Paris)

Frustration (Paris, Born Bad Records)

Wenn man von einer All time-Top-Ten europäischer Post-Punkbands reden würde, dann wären die Pariser Frustration mit ihrem kraftvollen und energetischen Sound dabei. Musikalisch einzuordnen sind sie zwischen Wire, The Fall und Joy Division. In Frankreich füllen sie große Hallen.

Xeno & Oaklander (Brooklyn, Ghostly International)

Xeno and Oaklander sind ein Analog Electronic/Synth Wave-Duo aus Brooklyn, New York, bestehend aus Liz Wendelbo und Sean McBride aka Martial Canterel. Mit beeindruckenden Live-Visuals und ihrem analogen Set Up überschreiten sie Grenzen zwischen Kunst und Music, oft performen sie im Kunst-Kontext, weltweite Auftritte gab es schon in der Kunsthalle Zürich, New Museum New York oder SF Moma.