Fußballschule Rummenigge

Michael Rummenigge und sein Trainerteam integrieren Trainingsinhalte aus Ihrer Profizeit unter den unterschiedlichsten Trainern ( u.a. Ottmar Hitzfeld, Udo Lattek, Jupp Heynckes ) und lassen Inhalte aus den aktuellen DFB Lehrgängen einfließen, die Sie auf den Junioren-, Kinder- und Bambini- Bereich herunterbrechen.

Wir holen den Straßenfussball auf die grüne Wiese zurück !

TRAINIEREN WIE DIE PROFIS!!!

Unsere Trainer verfeinern in kleinen Trainingsgruppen Eure TECHNIK, BALLKONTROLLE, KOORDINATION, SCHNELLIGKEIT, DYNAMIK, TIMING, DRIBBLINGS, INTUITION, HANDLUNGSSCHNELLIGKEIT, SPIELVERSTÄNDNIS, ANTIZIPATION………

Schwerpunkte in jeder Trainingseinheit der FSMR sind:

innovativ e Pass & Torschuss Übungen

e Pass & Torschuss Übungen altersgerecht e Koordination & Schnelligkeits – Parcours

e Koordination & Schnelligkeits – Parcours speziell es Finten & Techniktraining

es Finten & Techniktraining individuell es Torwarttraining / Trainieren wie die Nr. 1 !

es Torwarttraining / Trainieren wie die Nr. 1 ! Einzigartig es / einmalig Schusstraining mittels eines Schussradargeräts aus der Bundesliga

es / einmalig Schusstraining mittels eines Schussradargeräts aus der Bundesliga Spiel formen / 2 gegen 2 / 3 gegen 3 / Abwehr gegen Angriff / Kleinspielfeld 7 gegen 7 / viele Ballkontakte

formen / 2 gegen 2 / 3 gegen 3 / Abwehr gegen Angriff / Kleinspielfeld 7 gegen 7 / viele Ballkontakte Soccer Fun Park Module / Weltweit einzigartige Trainingsübungen / Bspl. Soccer Cage 1 gegen 1

Einteilung der Gruppen in altersgerechte Klassen !

KLEINE Trainingsgruppen, JEDE Übung mit Ball. VIELE Spielformen. So schaffen es auch die KLEINSTEN Dinge zu erarbeiten, die wir an den Wochenenden in den Bundesliga – Stadien sehen !

Leistung: