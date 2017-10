Füenf: 5 Engel für Charlie

Obacht, jetzt kommt Comedy direkt vom Himmel: Kaum haben diese frechen Flügelwesen den Sturz zum Erdboden überstanden, erweisen sie sich schon als gründlich geerdete Engelsbengel. Nichts, aber auch gar nichts ist ihnen fremd, was sich hier unten bei uns Menschen abspielt. Dass sich nun alles durch den fünfkehligen engelischen Chor Gesungene so überirdisch anhört, das ahnten wir bereits. Ist hier doch eine Sphäre von A-Cappella-Comedy erreicht, deren Sing und Unsing gar wunderbar lichtvoll über dem Erdboden schwebt. Wer von uns Sterblichen allerdings auf höhere Gnade gehofft hatte, auf Verschonung vor dem Spott und Ton, der mag sich verengelt fühlen und darf sich dereinst beim himmlischen Petitionsausschuss über die Botenbande beschweren. Deren Fazit ziehen wir aber ganz ohne Beistand von oben, in wenigen Stichelworten: Das achte Programm, von fünf Zungen gesungen, unsere einhellige Meinung – heiter so!

Füenf sind: Justice, Pelvis, Memphis, Little Joe und Dottore Basso