füenf - Bock drauf! ...in a Winterwonderland

Christmas Special

Ein Böcklein ist entsprungen!

Santa füenf ist coming to town, den Schlitten voller Goodies des Kult-Programms „Bock drauf!“ und allerlei Weihnachtsmogelpäckchen, um stimmungsvoll die frohe Zeit einzuläuten. Natürlich nicht ohne eine Schneeschippe Irrsinn. An Blockflötenzauber wird es so wenig mangeln wie an Christmasklassikern in nie gehörten Interpretationen.

Leise rieselt der Schnee?

Tja, dann warst Du wohl nicht bei füenf in stiller heiliger Nacht!

Mit dem Kopf durch die Wand, mit losen Mundwerken an den Singeisen. Wo die Band ihr Maul aufreißt, klappen erfahrungsgemäß die Kinnladen runter, rollen Köpfe, brechen Herzen und entgleist Mimik. Auch in dieser jetzt schon legendären Show groovt sich das Kultquintett quer Beat durch eine Atem beraubende Zahl Genres und Sparten für ihr unterhaltsames Konzentrat aller Styles und jeder Couleur.

Füenf packen unzählige Denkmäler der Musik bei den Hörnern, um sie wortwitzig für ihre messerscharfen Parodien und legendären Trashmedleys durch den Zeitraffer zu schreddern. Bock auf Kleinkulturgesäusel? Das wären nicht Füenf. Füenf rocken! Sie fühlen dem Zeitgeist auf den Zahn ohne jede Narkose! Ihre unverwechselbare Musicomedy in geballter Bühnenpower macht vom ersten Ton an süchtig... untherapierbar...! Nix für den chronisch Humorlosen mit zwei linken Ohren.