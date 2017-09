Füenf & Komische Freunde (Mixed-Show mit den Füenf und lustigen Gästen)

Bekanntlich ist ein komischer Freund das Schönste, was es gibt auf der Welt. Das wissen auch die füenf – und handeln: Zwei Mal im Jahr laden sie ihr Publikum zu einem Kaffeekränzchen der besonderen Art ins Theaterhaus. Zu Gast sind jeweils neue komische Freunde, von denen die füenf eine ganze Menge haben und die für echte füenf-Freunde-Abenteuer sorgen. Gruppendynamik der Extraklasse: Die füenf frönen seit jeher einem ausgeprägten Hang zur Comedy. Klar war dennoch, dass die Musik für die ausgebufften Vokalartisten immer an erster Stelle stand. In trauter Harmonie und im frotzelnden Wettstreit mit den Comedians entwickelt das Programm der füenf eine bislang unerhörte Note.Was kann der Zuschauer erwarten? Verteilt über den Abend, zeigen die komischen Freunde Ausschnitte aus ihren aktuellen Shows. Die Gesangskomiker selbst werden ein Best-of der letzten Jahre präsentieren und freuen sich auf Highlights aus ihren mittlerweile 9 Bühnenprogrammen! Für die 18. Gala haben die füenf gleich drei außerordentlich lustige Gäste eingeladen: Den Comedian INGO OSCHMANN und das Kabarett-Duo DAS GELD LIEGT AUF DER FENSTERBANK, MARIE! An diesem Abend herrscht also ein weiteres Mal Ausnahmezustand – nicht nur vokaler Art!Ingo Oschmann verbindet wie kein anderer Stand Up-Comedy und Zauberei zu einem Programm gnadenloser Freude und Vergnügen. Dies beweist er nicht nur im Fernsehen, sondern auch live auf der Bühne. Mit seiner überzeugend genauen Beobachtung, genial erfundenen Geschichten, unglaublich guter, witziger Mimik und seinem Improvisationstalent gewinnt er nicht nur die Herzen der Zuschauer, sondern überzeugt auch Kritiker.Momentan tourt er mit seinem aktuellen Programm „Wort, Satz und Sieg!“. Mit viel Charme, Improvisationstalent und gekonnter Zauberkunst bringt er sein Publikum zum Lachen. Ob zu Gast im Quatsch Comedy Club, auf diversen Festivals, in zahlreichen TV-Sendungen oder im Radio.http://www.ingo-oschmann.deDas Geld liegt auf der Fensterbank, Marie präsentieren Ausschnitte ihres neuen Programms! Diesseits von Eden und jenseits aller Genregrenzen haben Wiebke Eymess und Friedolin Muller ihre eigene Form des Kabaretts gefunden: federleichter Witz und unterhaltsamer Tiefsinn, absurd-komische Dialoge und verstorend-schone bis schon-verstörende Lieder auf Saiten- und zahlreichen Schrumpfinstrumenten.Die Kunst des Duos ist jung und ungewöhnlich, dabei immer der Kabarett-Tradition verpflichtet. Sie sind durchaus politisch - aber allergisch gegen Politikernamen. Sie kehren lieber vor ihrer eigenen Tür. Vorzugsweise das hinübergewehte Laub vom Baum der Erkenntnis.Nach ihrem hochgelobten und preisgekrönten Erstling MitternachtSpaghetti sucht das real-fiktive Liebespaar in PARADIESSEITS das Paradies auf Erden und den Weg zurück nach Eden. Oder geht`s uns im Diesseits schon viel besser als uns klar ist?War es nicht eigentlich ein Segen für den Menschen, dass er aus dem Paradies vertrieben wurde? So ein großer Garten macht ja sehr viel Arbeit.