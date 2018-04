Ab Montag, 23. April bis 17. März 2019 wird in der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall die Ausstellung „Wohin das Auge reicht. Neue Einblicke in die Sammlung Würth“ zu sehen sein.

An Vielfalt und Besonderheiten ohnedies reich gesegnet, hat die Sammlung Würth in den vergangenen zehn Jahren erneut eine Fülle spannender Neuzugänge internationaler Kunst erwerben können. Eine opulente Auswahl von rund 200 überwiegend großformatigen Werken, die seit den 1960er-Jahren entstanden sind, werden dann zum größten Teil erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. In mehreren Kapiteln vermittelt die Ausstellung spannende Einblicke in die Themenvielfalt, die vom Farbfeld über die Transformierte Natur bis zur Leiblichen Kommunikation reichen und dabei auch Inszenierte Konfliktfelder oder Die große Geste nicht aussparen.