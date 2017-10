× Erweitern Fünf Sterne Deluxe

Fünf Sterne deluxe bringen Deutschland den Flash zurück am Donnerstag, den 30.11 um 20.00 Uhr, Einlass 19,00 Uhr, in der Halle des Im Wizemann: Anfang Oktober erscheint das neue Album.

Ein tiefes Brummen durchschneidet die Luft, einmal, zweimal, dreimal – und dann ist sie da, die vertraute und viel zu lange vermisste Stimme: „Moin Bumm Tschack", begrüßt uns Das Bo. Hamburgs Most Famous Style Crew macht weiter. Denn Musik-Deutschland ist der Flash abhanden gekommen. Glücklicherweise haben Fünf Sterne deluxe ihn wiedergefunden: „Flash", das erste neue Studioalbum der Hamburger Hip-Hop-Legenden seit 17 Jahren bringt Style, Genie und Wahnsinn zurück. Da rührt sich sofort wieder der verspannte Nackenbereich und lockert sich durch konsequentes Kopfnicken. Fünf Sterne deluxe schreiben und produzieren ihre Songs selbst.

Die Gruppe hat bisher zwei Alben veröffentlicht: „Sillium" (1998, Platz 23 der Charts, Platz 1 der Herzen), das mit Songs wie „Dein Herz schlägt schneller" und „Willst du mit mir geh'n" längst zum deutschen Hip-Hop-Kanon gehört, sowie „Neo Now" (2000), aus dem unsterbliche Klassiker wie „Ja, Ja ... Deine Mudder!" und „Die Leude" hervorgingen. Solo hat Das Bo seitdem gut 15 Singles (darunter 'türlich „Türlich, türlich (sicher Dicker)"), zwei Soloalben sowie 3 EPs veröffentlicht und trat unter anderem als Juror bei „X-Factor" in Erscheinung. Tobi ist seit Ende 1999 gemeinsam mit KoweSix auch als Moonbootica bekannt und unterwegs, veröffentlichte vier Alben und etliche Singles. 2013 traten Fünf Sterne deluxe erstmals wieder gemeinsam auf und verkündeten 2015 bei einem Überraschungskonzert während des Reeperbahn Festivals die Arbeit an Album Nummer drei. Und wenn das erst mal da ist geht es ab in den Bus und die Hallen: Im Herbst gehen die vier Fünf Sterne deluxe auf große Tour.