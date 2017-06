× Erweitern Füenf

Ohne Fallschirm aufgeschlagen und ungebremst auf die Menschheit losgelassen. Wohin sich auch der gute Geschmack verirrt, da sind längst:füenf Engel für Charliethe next level of a-cappella-comedyMusik ohne Waffen, ohne Krücken, fünf Engelszungen und ne große Klappe. Nicht mehr, nicht weniger. Doch, das geht!Die witzigste Musicomedy-Band des Landes schlägt auch in ihrem 8. Programm gnadenlos zu: Sing und Unsing, Schrott und Hohn in Text und Ton, kein Blatt vorn Mund, das volle Programm.Aus dem Freisprecher schnarrt ein hochbrisanter neuer Auftrag für Justice, Pelvis, Memphis, Little Joe und Dottore Basso: Einatmen…ausatmen…trash that planet!