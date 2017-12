Fünferl „Um a Fünferl a Durchanand“

„Fünferl“ spielt „Um a Fünferl a Durchanand“. Listig, launig, lustig. Der musikalisch-theatralische Durchanand ist Programm: Blasmusik, Lieder, Literatur, Theater, Klamauk, Unfug, Betrachtungen über die Unausweichlichkeit des Lebens und über die Leichtigkeit des Seins.

Irrwitzige Posaunensoli mischen sich mit bodenständiger Weltsicht, es geht um die Liebe und um das Sterben, um das Reden und um das sich Versprechen, um vorher und danach, um „mei is des schee“ und „Schmarrn!“. Und plötzlich zwitschern die Vögel! Eine g’schamig Verliebte wird zur Schönheitskönigin, ein verstorbener Großvater zur Nahrungsquelle, ein Scheidungsanwalt zum Liebhaber, You Do Something To Me, dazu eine willige Waltraud, wallende Weißwürst oder wollerne Wegweiser und dazwischen: Musik, Musik, Musik.

„Fünferl“ ist laut und leise, nie deftig, aber bestimmt. „Fünferl“ ist einzigartig, denn diese Mischung macht sonst keiner. „Zum Weinen schön und genial unterhaltsam“, schreiben die Kritiker. „Fünferl“ gibt es seit 2010. Premiere war in München auf der ersten historischen Wies’n im Herzkasperlzelt auf dem Oktoberfest.

„Fünferl“, das sind:

Johanna Bittenbinder: Sprache, Gesang, große Trommel

Heinz Josef Braun: Sprache, Gesang, Trompete, Gitarre

Sebi Tramontana: Gesang, Posaune, Gitarre

Andreas Koll: Sprache, Tuba