Führungen, Vorträge und Kinderprogramm zur Woche der botanischen Gärten

Sie sind Hort der Forschung und erholsames Ausflugsziel zugleich: botanische Gärten. Zum 25-jährigen Jubiläum des Verbandes Botanischer Gärten in Deutschland zeigen die Hohenheimer Gärten, wie viel Arbeit und Expertise in der Erhaltung der Anlagen steckt. Mit Vorträgen, Führungen und einem Kinderprogramm zum Raten, Basteln und Entdecken gibt es in dieser Woche vielfältige Einblicke hinter die Kulissen von Garten und Gewächshaus.

Führung „Hinter den Kulissen im Botanischen Garten“

Eintritt frei