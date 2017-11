Full Moon Party an Silvester

Auf der Kulturinsel Stuttgart schnuppern Fans der elektronischen Musik am Silvesterabend Zollamt-Luft pur! Mit einer Full Moon Party lebt der seit einem Jahr geschlossene Club Zollamt noch einmal auf. Die Einnahmen der Party helfen der gemeinnützigen Kulturinsel bei der Refinanzierung der Kosten für das kommende Jahr.

Ein Tribut an alte Zeiten: Die Kulturinsel Stuttgart veranstaltet am 31. Dezember 2017 eine Full Moon Party im ehemaligen Club Zollamt. Auf fünf Floors feiert ein großartiges Lineup aus regionalen DJs in das neue Jahr – darunter altbekannter Gesichter aus Zollamtzeiten sowie Newcomer-Residents. Bei Techno, Techhouse, Deephouse, Psytrance, EDM, Mixed Music sowie Drum ’n’ Bass leuchten der gesamte Club und der Außenbereich der Kulturinsel in allen erdenklichenNeonfarben des Regenbogens. Als Special wird es Neon-Bodypainting sowie frische tropische Früchte for free geben. Die Full Moon Party war eine der erfolgreichsten Veranstaltungsreihen im letzten Jahr des Clubs. „Mit der Party erinnern wir nochmal an die guten alten Zollamt-Zeiten“, sagt Kulturinsel-Geschäftsführer und Inhaber des ehemaligen Clubs Joachim Petzold. Mit der Silvestersause Ende 2016 hatte er das Zollamt aus Rücksicht auf die Nachbarn geschlossen. Silvester feiern für den guten Zweck: Alle Einnahmen der Party fließen zu 100 Prozent in die Refinanzierung der gemeinnützigen GmbH! „Wir möchten 2018 nicht in die gleiche Situation kommen wie in diesem Jahr“, so Petzold. Damit meint er dieFinanzierungslücke, die Ende Oktober 2017 in letzter Minute durch eine Crowdfunding-Kampagne gefüllt werden konnte. Der Erlös der Silvesterparty verhilft der Kulturinsel zu einem soliden Startkapital, mit dem das Projekt in die Planung der Saison 2018 einsteigen kann. Mit den Nachbarn ist das Organisationsteam in Kontakt. Petzolds Botschaft: „Lasst uns dieses wahnsinnig ereignisreiche 2017 verabschieden und alle zusammen in der ohnehin lauten Silvesternacht ein Auge zudrücken und ins neue Jahr feiern!“