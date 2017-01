Fullproof132up meets Endstation

Anfang des Jahres und schon wieder Endstation? Von Wegen! In diesem Fall handelt es sich nämlich nur um das monatliche Date des gleichnamigen DJ-Duos im Climax. Und das geht musikalisch eher straight nach vorne, als auf der Stell zu treten. Mit einem knackigen Mix aus technoiden und housigen Sounds sorgen E-Punk und David Demian kurz vorm Wochenende für den richtigen Sound zum Eingrooven, Abtanzen oder auch Durchmachen. Erlaubt ist, was gefällt! Und der bisherigen Erfahrung nach fährt man mit diesem Plan in der Calwer Straße 25 mehr als gut.