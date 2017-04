Fullproof132up meets Endstation

Joorant & Deeds meets Beats E-Punk & David Demian (Endstation Stuttgart) - Doppelt hält besser: Neben E-Punk und David Demian, die als DJ-Team Endstation jeden dritten Donnerstag im Monat im Climax anzutreffen sind, geben sich an diesem Abend im Mai gleich zwei weitere lokale Akteure die Ehre! Joorant stammt ursprünglich aus Kroatien und machte dort zuerst mit einer eigenen Veranstaltungsreihe und später sogar einem ganzen Festival von sich reden. Für sein Studium als Musikproduzent zog er schließlich nach Stuttgart, wo er seit mehreren Jahren auch in der hiesigen Clublandschaft für Aufsehen sorgt. Der zweite Gast des Abends, Deeds meets Beats, hat sich als Teil der „Follow the white rabbit“-Crew ebenfalls ganz der elektronischen Musik verschrieben. Klingt nach einem überaus hörenswerten Donnerstag!