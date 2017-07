Fullproof132up meets Endstation

Wer einmal im Climax war, den wird es vermutlich immer wieder in den Keller der Calwer Straße 25 ziehen so auch geschehen beim DJ-Duo Whatelse, die im August im Rahmen des »Fullproof«-Donnerstags einen weiteren Gig hier abliefern. Die beiden Stuttgarter, die ihr Genre selbstironisch als »elektronische Sach-und Fach-Geschichten« beschreiben, haben neben ihrer Residency im ToY auch bereits in Locations wie dem Rocker 33, Zollamt oder der Romy S. Halt gemacht und überzeugen mit deepen, melodischen Klängen, gepaart mit drückend treibenden Basslines und knackigen Beats. Von der musikalischen Vielfalt der beiden Akteure kann man sich am besten selbst überzeugen, wenn Sebastian und Galla bei den Climax-Residents E-Punk und David Demian zu Gast sind.