Fullproof132up meets Endstation

Seitter² (Panopticum)E-Punk & David Demian (Endstation Stuttgart)

Nach dem fulminanten Climax-Geburtstagsmonat im Oktober, der wie bekannt mit seinem hoch qualitativen Bookings glänzte, feiert man in der Calwer Straße an diesem Donnerstag im November den Beginn des „5 Jahre Panopticum“-Jubiläumswochenendes. Mit einigen Specials im Gepäck versüßt die Panopticum-Crew an der Seite des DJ-Duos Endstation den Start ins Wochenende und läutet mit ihrem Sound zwischen House und Techno mehrere Jubiläumsfeiern ein! Man darf gespannt sein und sich umsehen, was einen da so alles erwartet. Denn wie gewohnt lässt sich das seit 2012 agierende Kollektiv nicht lumpen, steht es doch mit seinem an die Kuriositätenkabinette des Mittelalters angelehnten Namen für fein ausgewählte elektronische Musik und ausschweifende Partys! Somit also passgenau fürs geliebte Climax Institutes, das seit 21 Jahren genau diesen Aspekten treu bleibt.