Fullproof132up meets Endstation

Warum noch auf den Freitag warten, wenn auch der kleine Bruder mit erstklassigem Abendprogramm überzeugen kann? Ein famoser Frühstart ins Wochenende ist mit der Eventreihe „Fullproof132Up“ nämlich jeden Donnerstag gewiss!

Das dritte Date des Monats ist dabei in festen Händen der Endstation-Crew: Das aus Liebe zur elektronischen Tanzmusik ins Leben gerufene Kollektiv hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Stuttgartern mit der eigenen Sendung im Freien Radio und zahlreichen Events in der Region die Freuden von House und Techno näher zu bringen. Im Climax wird diese Mission regelmäßig von E-Punk und David Demian wahrgenommen, die mit professionellem Handwerk und unkonventionellem Sound für feinste Tanzflächenunterhaltung sorgen. Na dann – auf in die Calwer Straße 25!

E-Punk & David Demian (Endstation Stuttgart)

www.tinyurl.com/endstationstuttgart