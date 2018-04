Fullproof132up meets Endstation

Das perfekte Programm für laue Sommernächte? Die Donnerstage im Climax! Bereits ab 22 Uhr öffnen sich hier die Tore zur „Fullproof132Up“, bei der wechselnde lokale DJs elektronische Appetithäppchen zum Pre-Wochenende servieren.

Im Klartext also: Am besten nach der Arbeit gleich in der Stadt bleiben und mit Einbruch der Dunkelheit gen Calwer Straße 25 bewegen, um das Tanzbein zu schwingen! Für den entsprechenden Soundtrack dazu sorgt jeden dritten Donnerstag im Monat das DJ-Duo Endstation. E-Punk und David Demian sind nämlich nicht nur Hosts einer eigenen Radioshow sowie Veranstalter und DJs, sondern vor allem auch ein eingespieltes Team in der Climax-Booth, das bestens um die Wünsche und Bedürfnisse seines Publikums Bescheid weiß und diese entsprechend nur zu gern erfüllt.

E-Punk & David Demian (Endstation Stuttgart)

www.tinyurl.com/endstationstuttgart