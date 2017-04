Fullproof132up meets Panopticum

Den beiden Brüdern Timo und Robin scheint es in der Calwer Straße gut zu gefallen: Nachdem das als Seitter2 bekannte Duo in den vergangenen Monaten bereits einige Male im Climax zu Gast war, kann man die beiden auch Ende Mai wieder zusammen hier erleben. Anlass ist dieses Mal der letzte Fullproof-Donnerstag im Monat, bei dem die Residents der Panopticum-Crew FassadeLabelhead Björn Scheurmann tatkräftig am DJ-Pult unterstützen. Klingt nach einer hervorragenden Gelegenheit, um einfach mal ein bisschen früher ins Wochenende zu starten!