Fullproof132Up

Gunnar GuessBjörn ScheurmannE-Punk & David Demian (Endstation Stuttgart)

Happy Birthday! Fullproof-Resident E-Punk feiert am dritten Donnerstag im September seinen Geburtstag im Climax – und hat sich zu diesem erfreulichen Anlass natürlich ein paar ganz besondere Gäste eingeladen. So unterstützen den Stuttgarter an diesem Abend nicht nur Endstation-Kollege David Demian und Fassade-Records-Macher Björn Scheurmann, sondern auch Wahlberliner Gunnar Guess. Der Tontechnik-Student steht seit rund zehn Jahren hinter den Decks und startete seine Karriere mit einer Reihe von Events in Karlsruhe, bevor es ihn 2011 schließlich nach Berlin zog. Von hier aus betreibt er nicht nur sein Label listenanddance, sondern feilt stetig an neuen innovativen Techhouse-Sounds. Auf eine famose Geburtstagsparty!