Fullproof132Up

Frühstart ins Wochenende: Wer nicht erst bis Freitag warten will, um sich an elektronischer Tanzmusik zu erfreuen, ist im Climax bereits einen Tag früher willkommen – und das bereits afterworkfreundlich ab 22 Uhr! Jeden Donnerstag servieren hier wechselnde lokale Acts frische Sounds und knackige Beats, um den Countdown zum Wochenende einzuläuten. Das letzte Date im September hat sich dabei neben Dauergast Björn Scheurmann der Stuttgarter Chris Hirose gesichert: Der Lehmann-Resident, der u. a. auf Pan-Pots Plattform Second State und dem hiesigen Label Concepts of Time veröffentlicht, setzt bei seinen Sets auf einen vielschichtigen Aufbau und komplexe Sounds, ohne dabei den Blick für das Wesentliche zu verlieren.