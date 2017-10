Fullproof132Up

Arg In

Björn Scheurmann (Fassade Records / Affin)

Cold November rain? Wie wär’s stattdessen mit hot Climax nights! Auch am zweiten Donnerstag im Monat wird in der Calwer Straße 25 voll aufgedreht und mit Arg In und Björn Scheurmann stehen dabei gleich zwei DJs und Produzenten aus dem Stuttgart Nachtleben an den Turntables. Während sich erster vor allem den Genres Techhouse, Minimal und Deep House verschrieben hat, wagt Björn Scheurmann mit seinem Label Fassade Records auch mal Ausflüge in die eher experimentellen Bereichen der Electronica. Beiden Herren gemein bleibt allerdings, dass sie sich nicht nur musikalisch bestens auskennen, sondern vor allem auch ihrer Intuition folgen und so stets die Stimmung auf der Tanzfläche im Blick haben. Klingt nach einem hervorragenden Programm für den Donnerstagabend!