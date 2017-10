Normalerweise in der Romy S. als Resident beheimatet und dort durch seine Partyreihe „Insane“ bekannt, gibt Loli an diesem Abend im Rahmen der „Fullproof132Up“ sein Debüt im Climax. Der Stuttgarter glänzt durch eine musikalische Trackauswahl von Tech House bis Techno, gespickt mit reduzierten Sounds und konnte mit seinen Skills auch schon die Gäste in weiteren Locations wie dem Kowalski überzeugen. Für die fachgerechte Einführung und die Bekanntmachung mit dem Climax-Publikum sorgt derweil Resident Björn Scheurmann, der seinerseits ebenfalls seinen Beitrag zum passenden Soundtrack für einen technoid-tanzbaren Donnerstagabend leistet.