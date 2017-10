Rob Foelz - Björn Scheurmann (Fassade Records / Affin)

In der Vergangenheit konnte Rob Foelz bereits durch hervorragende Skills und Playlists bei seinen Gastspielen am Donnerstag im Climax glänzen. Aus diesem Grund war es an der Zeit, das Gründungsmitglied der Eventreihe „We love Techno“, die im Frühjahr ihr viertes Jubiläum feierte, erneut einzuladen. In seinen Sets sind neben modernen Tracks immer eingängige Klassiker zu finden, die das Konzept seiner Mixe intelligent und sehr funktional erscheinen lassen. Beste Voraussetzungen also, um am letzten Donnerstag im November neben „Fullproof132Up“-Resident und Fassade-Labelhead Björn Scheurmann für einen gebührenden Abschluss zu sorgen!