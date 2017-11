Tanzvergnügen​ ​statt​ ​Alltagstrott:​ ​Das​ ​Wochenende​ ​beginnt​ ​im​ ​Climax​ ​regelmäßig​ ​schon​ ​am Donnerstag!​ ​Ganz​ ​afterworkfreundlich​ ​steht​ ​hier​ ​nämlich​ ​wöchentlich​ ​ab​ ​22​ ​Uhr​ ​die​ ​Partyreihe „Fullproof132up“​ ​auf​ ​dem​ ​Programm.​ ​Und die hat es in sich – wechselnde lokale DJs versüßen der Crowd mit housigen und technoiden Sounds den Abend und lassen dagegen so manche Samstagnacht alt aussehen. Für den entsprechenden Soundtrack ist am ersten Donnerstag im Dezember mit Nicolas Herz ein alter Bekannter des Climax’ zuständig: Der in jungen Jahren u. a. als Teil des Projekts God’s Groove in der Szene bekannt gewordene DJ und Produzent hält dem Club in der Calwer Straße 25 schon lange die Treue und wird auch an diesem Abend zusammen mit Fullproof-Kollege Paperboy wieder für feinste Tunes auf der Tanzfläche sorgen.